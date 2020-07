Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Auf mehr als 10.000 Euro wurden die Sachschäden geschätzt, die bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Innenstadt entstanden sind. Verletzt wurde niemand. Gegen 18.40 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus der H.-H.-Meier-Straße nach links in die Columbusstraße. Nach Zeugenaussagen zeigte die Ampel grünes Licht. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam auf der Columbusstraße von links ein 57-Jähriger mit seinem Wagen und fuhr ebenfalls in die Kreuzung hinein. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem hoher Sachschaden entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

