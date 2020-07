Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Hochparterre-Wohnung

Bremerhaven (ots)

Ein auf Kipp stehendes Fenster machte es Einbrechern am Dienstag leichter, in eine Hochparterre-Wohnung in der Voßstraße einzubrechen. Sie erbeuteten Bargeld. Als die Mieterin der Wohnung am Dienstagabend wieder nach Hause kam, entdeckte sie den Einbruch. Die Täter waren durchs Fenster in die Wohnung geklettert und haben sämtliche Möbel durchsucht. Dabei warfen sie eine Reihe von Gegenständen aus den Schränken. Offenbar konnten sie mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Die Polizei (Telefon 953 3321) hofft dennoch, dass Zeugen am Nachmittag oder Abend etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können.

