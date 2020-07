Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Bremerhaven (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Mieter in Lehe, als er gegen 18:30 Uhr vom Einkaufen zurückkehrte. Unbekannte Täter zerstörten am Montagabend das Türschloss seiner Wohnung in der Rickmersstraße. Vermutlich mittels Sekundenkleber wurde der Schließzylinder der Tür zugeklebt, so dass sie nicht mehr auf dem herkömmlichen Wege geöffnet werden konnte. Der Polizei berichtete der Geschädigte, dass er die Wohnung nur für kurze Zeit verlassen hatte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0471/ 953 3321 entgegengenommen.

