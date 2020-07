Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabend, 04.07.2020 kam es in Leherheide zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19.30 Uhr verlor der Fahrer eines BMW auf der regennassen Hans-Böckler-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in zwei geparkte PKW am Fahrbahnrand. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Autofahrer hatten den grünen 3er BMW kurz zuvor in der Cherbourger Straße beobachtet, wie sich der Fahrer provozierend gegenüber anderen verhielt und sein Fahrzeug trotz der widrigen Wetterverhältnisse stark beschleunigte und in gefährliche Situationen brachte. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die amtlichen Kennzeichen beim Unfallverursacher gestohlen waren. Die Ermittler suchen Zeugen für den Vorfall und fragen, wem zu diesem Zeitpunkt dieses Fahrzeug in dem Bereich der Unfallstelle durch seine provokante Fahrweise aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3164 entgegengenommen.

