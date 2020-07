Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter bei Einbruch überrascht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag, 06.07.2020, wurde in Lehe ein Einbrecher von einer Anwohnerin überrascht. Der Täter flüchtete nach seiner Entdeckung vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0471/ 953 3221 entgegen. Gegen 01:30 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Rickmersstraße eine ihr unbekannte Person in der Einfahrt, die nach der Entdeckung vom Tatort flüchtete. Kurz darauf stellte die 50-Jährige fest, dass ihr Schuppen aufgebrochen und diverse Werkzeuge, darunter zwei Bohrmaschinen, eine Kreissäge und eine Videokamera, entwendet wurden. Es entstand ein Schaden von circa 5.000EUR.

