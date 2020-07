POL-Bremerhaven: Anzeigenaufnahme wieder an den Revieren

Polizei Bremerhaven

Anzeigenaufnahme wieder an den Revieren

Ab Montag, dem 06. Juli 2020, müssen alle Anzeigen wieder an den Polizeirevieren aufgegeben werden. Schnelle Hilfe bei Gefahr für Leib oder Leben ist zu jeder Zeit über den Notruf 110 zu erhalten. In den vergangenen Monaten beschäftigte alle die Corona-Pandemie in besonderem Maße. Deshalb wurde als Vorsichtsmaßnahme eine zentrale Stelle zur polizeilichen Anzeigenaufnahme für Bremerhaven eingerichtet. Diese besondere "Polizeiwache" wird nunmehr geschlossen und der Zustand von "vor Corona" zur Anzeigenannahme wird wiederhergestellt. Der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Harry Götze, zeigt sich erfreut über den weitestgehend reibungslosen Ablauf der polizeilichen Kontakte in den zurückliegenden Monaten. Hierzu hat nicht zuletzt das rücksichtsvolle Verhalten der allermeisten Bremerhavener Bürgerinnen und Bürger wesentlich beigetragen.

Damit weiterhin ein größtmöglicher Schutz für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Polizeibeschäftigten gewährleistet wird, bittet die Polizei Bremerhaven darum, einige Verhaltensregeln zu beachten:

Prüfen Sie, ob Ihr Besuch bei der Polizei dringend erforderlich ist. Verabreden Sie Ihren Besuch möglichst telefonisch im Vorhinein mit der Wache. Klingeln Sie am Eingang der Wache und melden Sie sich über die Gegensprechanlage an. Tragen Sie bitte im Polizeigebäude immer einen Mundschutz. Achten Sie während Ihres gesamten Besuches auf einen notwendigen Sicherheitsabstand zu allen anderen Personen.

Sie erreichen die Bremerhavener Reviere unter folgenden Telefonnummern: Revier Lehe: 953-3221 durchgehend geöffnet. Revier Leherheide: 953-3231 von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Revier Geestemünde: 953-3321 durchgehend geöffnet. Revier Mitte: 953-3331 Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr, sonnabends von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Das Angebot der Online Wache in den Bereichen Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl und Hasskommentare besteht weiterhin unter: https://www.polizei.bremerhaven.de/online-wache.html

Erreichbarkeit der Polizeilichen Beratungsstelle: Auch wenn zurzeit aufgrund der Viruslage keine persönlichen bzw. Vor-Ort-Beratungen im Bereich der Einbruch- und Kriminalprävention durchgeführt werden, ist die Polizeiliche Beratungsstelle dennoch telefonisch und per Mail erreichbar. Die Beratungsstelle kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 - 13.00 h telefonisch unter der Durchwahl 0471-953 11 23 oder 0471-953 11 22 erreicht werden. Bitte beachten Sie auch die Ansage auf dem Anrufbeantworter und hinterlassen Sie eine entsprechende Nachricht. Sie werden von uns selbstverständlich zurückgerufen.

Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns per Mail an: beratungsstelle@polizei.bremerhaven.de

