Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Musikanlage gestohlen

Bremerhaven (ots)

Eine tragbare Musikanlage wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Garten in der Bährkampstraße gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Tat. Die Anlage stand im Garten eines Hauses, das rundherum gesichert und nicht zugänglich war. So könnte es möglich gewesen sein, dass der oder die Täter die Musikanlage über eine Mauer geschafft und dann wegtransportiert haben. Die Polizei (Telefon 953 3321) hofft jetzt, dass Zeugen etwas aufgefallen ist und sie Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell