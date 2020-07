Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Stutzig geworden

Bremerhaven (ots)

Weil sich vier junge Männer in der Nacht zum Freitag an einem Zigarettenautomaten in der Wurster Straße zu schaffen machten, rief ein Zeuge die Polizei. Der Zeuge sah, dass die vier Männer an dem Automaten hantierten und vermutete einen Aufbruchsversuch. Als die Tatverdächtigen mitbekamen, dass sie beobachtet wurden, stiegen sie in ein Auto und fuhren davon. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die vordere Blende des Automaten verbogen war. An den Inhalt des Automaten konnte man aber nicht gelangen. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 4444) um weitere Hinweise zu den Tätern.

