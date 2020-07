Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in der Van-Heukelum-Straße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Als der Bewohner gegen 21.30 Uhr nach Hause kam, musste er feststellen, dass seine Wohnung von den Einbrechern durchwühlt wurde. Die Unbekannten hatten ein Fenster aufgebrochen und waren so hinein gelangt. Mit mehreren elektronischen Geräten und etwas Bargeld konnten die Täter unerkannt entkommen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, denen zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr etwas aufgefallen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell