POL-Bremerhaven: Fahrstreifenwechsel mit Folgen

Am Dienstag, 30.06.2020, ereignete sich ein Unfall im Überseehafengebiet. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer die Senator-Borttscheller-Straße. In Höhe des Zolltores Weddewarden wollte der 40-Jährige von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln und übersah dabei einen Pkw, der neben ihm die linke Fahrbahn hafenauswärts befuhr. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge bei dem im Pkw der Fahrer (61) und seine Beifahrerin (57) leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.500EUR.

