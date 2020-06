Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter nach Einbruch in Kiosk gefasst

Bremerhaven (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Sonntag, 28.06.2020, zwei Jugendliche nach einem Kioskaufbruch festnehmen konnte.

Die jugendlichen Täter brachen in der Nacht zum Sonntag, gegen 02:30 Uhr in einen Kiosk am Bürgermeister-Kirschbaum-Platz ein. Um in den Innenraum zu gelangen schlugen sie das Schaufenster ein, entwendeten mehrere Stangen Zigaretten und flüchteten. Hierbei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei alarmierte. Aufgrund der detaillierten Beobachtungen der Anwohnerin konnten die flüchtenden Jugendlichen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung in Tatortnähe durch die Polizei festgenommen werden. Das mitgeführte Diebesgut im Wert von circa 1.000EUR wurde ebenfalls sichergestellt. Die beiden Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl. Am Kiosk entstand ein Sachschaden in Höhe von circa. 3.500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell