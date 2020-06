Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 15-Jährigen nach Einbruchsverdacht festgenommen

Bremerhaven (ots)

Zeugen hielten am späten Donnerstagabend einen 15 Jahre alten Jugendlichen fest, von dem sie annahmen, dass er in ein Haus einbrechen wollte. Die Zeugen hörten gegen 23.40 Uhr laute Geräusche an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Wülbernstraße. Als sie nachsahen, bemerkten sie den 15-Jährigen, wie er versuchte die Haustür aufzubrechen. Als der junge Mann entdeckt wurde, versuchte er mit einem Fahrrad zu flüchten. Die Zeugen konnten ihn aber daran hindern und festhalten. Nachdem die Polizei gerufen wurde, nahmen die Beamten den Tatverdächtigen mit und übergaben ihn seinen Angehörigen. Der Jugendliche gab an, nur zufällig am Tatort vorbeigekommen zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

