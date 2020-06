POL-Bremerhaven: Kinder springen ins Hafenbecken

Polizei Bremerhaven

Das hätte schlimm enden können: Zwei 11-jährige Kinder nutzten am Mittwochabend das sommerliche Wetter, um am Alten Hafen baden zu gehen. Dabei sprangen sie immer wieder von der Glasbrücke ins Hafenbecken. Passanten erkannten die Gefährlichkeit und alarmierten die Polizei. Die konnte die beiden Kinder noch im Wasser antreffen und zur Rede stellen. Ihnen wurde erklärt, dass ein Herunterspringen von der Brücke ins Hafenbecken höchst gefährlich und das Baden im Hafenbecken verboten ist. Sie gaben an, davon nichts gewusst zu haben und waren einsichtig. Die Polizei bittet alle Eltern, ihren Kindern die Gefahren beim Baden und Schwimmen zu verdeutlichen und zu erklären, wo es erlaubt bzw. verboten ist, ins Wasser zu springen.

