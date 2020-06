Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich

Bremerhaven (ots)

Ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer kam am späten Mittwochabend, 24.06.2020, gegen 21.30 Uhr in der Hafenstraße zu Fall und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Eine vorbeifahrende Polizeistreife war auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam geworden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der alkoholisierte Mann mit seinem Fahrrad die Hafenstraße in stadteinwärtiger Richtung und fuhr auf der falschen Straßenseite. Beim Abbiegen verschätzte sich der 36-Jährige, geriet mit seinem Rad gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Er zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu. Eine Zeugin eilte zur Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

