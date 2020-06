Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisierte Mutter geht auf Polizeibeamte los

Bremerhaven (ots)

Eine 30 Jahre alte, stark alkoholisierte Frau wollte in der Nacht zum Mittwoch, gegen 1.15 Uhr, Bier in einer Kneipe in der Weserstraße kaufen. Als die dort Anwesenden bemerkten, dass die Frau einen Kinderwagen dabei hatte, riefen sie die Polizei. Als die Beamten eintrafen, mussten auch sie feststellen, dass die 30-Jährige offenbar mit ihrem Kleinkind unterwegs war und nicht mehr in der Lage war, sich ausreichend um das Kind zu kümmern. Die Polizisten bereiteten daraufhin alles vor, um das Kleinkind in eine sichere Obhut zu bringen. Noch währenddessen ging die Mutter auf die Beamten los und wollte sie angreifen. Davon konnte die 30-Jährige im letzten Moment abgehalten werden. Die Frau musste die weitere Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Um das Kind kümmert sich jetzt das Jugendamt.

