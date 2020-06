Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall an roter Ampel

Bremerhaven (ots)

Am späten Montagabend, 22.06.2020, gegen 23:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtteil Mitte. Eine 48-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Lloydstraße und kam an einer roten Ampel verkehrsbedingt zum Stehen. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des Fahrzeuges. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell