Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Ladendieb flüchtet

Bremerhaven (ots)

Aufregung herrschte am Montagabend, 22.06.2020, im Stadtteil Bürgerpark. Gegen 21.00 Uhr tauchte in einem großen Verbrauchermarkt an der Schiffdorfer Chaussee ein Ladendieb auf. In der Kassenzone kletterte der Mann mit einem gefüllten Einkaufsbeutel über eine geschlossene Schranke an einer nicht besetzten Kasse. Der Sicherheitsdienst hatte einen geschulten Blick auf die Situation und rannte hinter dem betrunkenen Dieb her. Der setzte sich auf ein Fahrrad und trat ordentlich in die Pedale. So gelang ihm kurzzeitig die Flucht. Dann meldeten sich andere Anrufer bei der Polizei. Sie sahen, wie der Radfahrer auf der Schiffdorfer Chaussee immer wieder stürzte und anschließend versuchte weiterzufahren. Die Polizei nahm den volltrunkenen 40-Jährigen fest und transportierte ihn zum Polizeigewahrsam.

