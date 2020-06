Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache eines Feuers aufgenommen, das sich in der Nacht zum heutigen Freitag, 19.06.2020, im Bremerhavener Ortsteil Bürgerpark ereignete. Der Brand war aus bisher unbekannten Gründen im Obergeschoss eines Einfamilienhauses entstanden. Ein vierjähriges Kind kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

In der Nacht wurde der Polizei das Feuer in dem Einfamilienhaus im Immenweg gemeldet. Als die Einsatzkräfte gegen 01.50 Uhr am Einsatzort eintrafen, konnten sie Flammen im Obergeschoss wahrnehmen. Die Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Nach den schnell abgeschlossenen Löscharbeiten sperrte die Polizei den Brandort zur nachfolgenden Brandursachenermittlung. Diese Ermittlungen dauern derzeit an.

