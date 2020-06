Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Bremerhaven (ots)

Am späten Mittwochabend, 17.06.2020, gegen 21:40 Uhr, geriet ein 35-Jähriger mit seinem Pkw in den Blick der Beamten, da Auffälligkeiten in seiner Fahrweise zu beobachten waren. Der Mann befuhr die Ludwigstraße in Richtung Elbestraße, wechselte mehrmals die Fahrspur, fuhr mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte, betätigte abwechselnd die Fahrtrichtungsanzeiger und den Warnblinker. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem konnten während der Kontrolle Betäubungsmittel im Pkw sichergestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Folgen: Gegen den 35-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und illegaler Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

