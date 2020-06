Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit über 90 auf der Weserstraße

Bremerhaven (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei mussten die Beamten am Dienstagabend in der Weserstraße wieder mehrere Verstöße registrieren. Dabei war ein Autofahrer mit 92 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Zwischen 20 Uhr und 21.20 Uhr wurden die Geschwindigkeiten von 183 vorbeifahrenden Fahrzeugen gemessen. In 13 Fällen mussten die Polizisten anschließend Anzeigen fertigen. Sechs Autofahrer waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Darüber hinaus werden hohe Bußgelder für die Betroffenen fällig.

