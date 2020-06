Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoscheibe eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann konnte am späten Mittwochabend von der Polizei festgenommen werden, nachdem er im Kammerweg ein Auto beschädigt hatte. Der Abend endete für ihn in einer Polizeizelle. Gegen 22.25 Uhr wurden Anwohner auf eine kleine Gruppe junger Leute im Kammerweg aufmerksam. Offenbar gab es einen Streit. Eine Zeugin schaute nach und konnte feststellen, dass die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen war. Sie nahm die Verfolgung der vermeintlichen Täter auf und rief die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen in der Straße An der Mühle ausfindig machen und festnehmen. Er stand unter Alkoholeinfluss und hatte sich geärgert, was ihn veranlasste, die Autoscheibe einzuschlagen. Er blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell