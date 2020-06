Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelec-Fahrer nach Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Nachdem ein 46 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Mittwochmorgen, an der Kreuzung Labradorstraße/ Am Luneort von einem Pkw angefahren wurde, musste er zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer fuhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Straße Am Luneort. An der Kreuzung wartete der 54-jährige Autofahrer zunächst am Stopp-Schild der Labradorstraße. Als der 46-Jährige dann weiter über die Kreuzung fuhr, startete auch der Pkw wieder und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er musste zunächst im Krankenhaus bleiben.

