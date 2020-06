Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spiegel abgebrochen

Bremerhaven (ots)

Ein Streit zwischen einem 16 und einem 18 Jahre alten Mann führte in der Nacht zum Mittwoch dazu, dass die beiden jungen Männer in der Folge vier Autos in der Eupener Straße beschädigten. Sie wurden von der Polizei festgenommen. Anwohner hörten gegen 1.35 Uhr Krach von der Straße und riefen die Polizei. Die konnte wenig später die beiden Beschuldigten in der Nähe festnehmen. Sie waren alkoholisiert und schilderten den Beamten, dass sie Streit untereinander hatten. Ihren Frust darüber ließen sie an den geparkten Autos am Straßenrand aus und brachen dabei Außenspiegel ab. Jetzt müssen sie nicht nur für den entstandenen Schaden geradestehen, sondern sich auch wegen Sachbeschädigung verantworten.

