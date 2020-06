Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radschrauben gelockert

Bremerhaven (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am vergangenen Freitag, 12.06.2020, als unbekannte Täter offensichtlich die Radmuttern an einem Pkw lösten. Das Fahrzeug war zwischen 12:35 Uhr und 13:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Brookstraße/ Am Leher Markt abgestellt. Die 56-jährige Fahrzeugführerin fuhr später mit ihrem Pkw in Richtung Celle. Während der Fahrt, kurz vor ihrem Ziel, löste sich eines der vorderen Räder und rollte in einen Straßengraben. Die Frau hielt sofort an und musste feststellen, dass mehrere Radschrauben fehlten. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Radschrauben offensichtlich gelockert wurden. Die Polizei vermutet, dass die Radmuttern auf dem Parkplatz gelöst wurden.

Die Polizei fragt, ob auch in der zurückliegenden Zeit gleichgelagerte Taten festgestellt und nicht zur Anzeige gebracht wurden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler der Ortspolizeibehörde Bremerhaven unter der Rufnummer: 0471/ 953 3164.

