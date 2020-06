Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Bremerhaven (ots)

Am späten Montagabend, 15.06.2020, gegen 23:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hamburger Straße. Ein 38-jähriger Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Der Mann wurde in Höhe des Parkplatzes eines Lebensmittelmarktes von einem Pkw angefahren, der von der Voßstraße aus kommend, in Schlangenlinien und mit hoher Geschwindigkeit in die Hamburger Straße abbog. Hierbei wurde der Fußgänger vom Außenspiegel des Pkw am Arm getroffen und verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete danach von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrzeug, dessen rechter Außenspiegel während des Unfalls abgerissen wurde. Der Fahrzeugführer ist männlich, circa 30 Jahre alt, hat schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes T-Shirt.

Die Polizei fahndet nach dem Unfallverursacher und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen bitte telefonisch an 0471/ 953 3144.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell