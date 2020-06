Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kräuterlikör aus Tankstelle entwendet

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagmorgen, 14.06.2020, betrat ein Mann gegen 10.30 Uhr die Tankstelle an der Weserstraße. Bei der Bedienung erkundigte sich der 'Kunde' nach einem besonderen Wein, der in der Tankstelle natürlich nicht vorrätig war. So schlich der 36-Jährige noch einige Zeit vor dem Spirituosen-Regal herum und steckte sich dann eine Flasche Kräuterlikör unter seinen Pullover. Die Angestellte hatte den Vorgang beobachtet und sprach den Dieb an. Doch der flüchtete aus dem Verkaufsraum und fragte draußen einen anderen Kunden, ob er ihn nicht mit seinem Auto schnell ein Stück mitnehmen könne. Der Autofahrer lehnte ab. Die zwischenzeitlich benachrichtigte Polizei traf den Mann in der Nähe an und stellte das Diebesgut sicher.

