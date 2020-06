Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter festgenommen

Nach einem Automatenaufbruch am Container-Terminal sind am Sonntagabend, 14.06.2020, die 4 Täter festgenommen worden. Gegen 21.15 Uhr beobachteten LKW-Fahrer vom Parkplatz, wie sich 4 junge Männer einem Speise-u. Getränkeautomaten an einem der Tore zum Container-Terminal an der Senator-Borttscheller-Straße näherten. Die Täter drückten die Kunststoffscheiben des Karussellmechanismus auf und entwendeten diverse Getränke, Speisen und Schokoriegel. Die Trucker hatten genug gesehen und benachrichtigten die Polizei. Die Streifenwagen fuhren den Tatort aus verschiedenen Richtungen an und stoppten in der Franziusstraße einen großen Audi an der Lloydwerft. Bei den 4 Insassen (16- bis 19 Jahre alt) wurden die noch gekühlte Getränke, Kuchen und Schokoriegel aus dem Automaten gefunden. Die Polizei stellte eine Gaspistole und Mobiltelefone der Täter sicher.

