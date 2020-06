Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehr Einbrüche in Keller

Bremerhaven (ots)

Im Vergleich zum Vorjahr registriert die Bremerhavener Polizei aktuell mehr Einbrüche in Kellerräume. Die Ermittler bitten insbesondere die Bewohner von Mehrfamilienhäusern darum, unbefugten Personen den Zugang zum Haus und damit zu den Kellerräumen so schwer wie möglich zu machen. Damit der Aufwärtstrend gestoppt wird, gibt die Polizei wichtige Verhaltenstipps.

Drei aktuelle Einbrüche ereigneten sich in den vergangenen Tagen. In der Hafenstraße wurden gerade erst abgelegte Werkzeuge aus einem Keller gestohlen und in der Sommerstraße gelangten bisher unbekannte Täter über das Treppenhaus in den Kellerbereich. Nach dem Aufbrechen der Vorhängeschlösser wurden gleich mehrere Kellerräume durchsucht. Ein dritter Einbruch wurde in der Weserstraße entdeckt. Bei allen Einbrüchen blieben die angerichteten Schäden und der Wert des Diebesgutes gering. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471-9534444 entgegengenommen.

Die wichtigen Verhaltenstipps:

- Halten Sie die Zugänge zum Haus - hierzu zählen auch Seitentüren - stets verschlossen.

- Vergewissern Sie sich darüber, wer an der Haustür geklingelt hat und öffnen Sie nicht sorglos die Zugangstür.

- Bleiben Sie immer aufmerksam und achten Sie auf das Umfeld.

- Wertsachen gehören nicht in Ihren Keller.

- Sichern Sie Ihre Kellerräume ausreichend und verwenden Sie geeignete (robuste) Schlösser.

- Melden Sie verdächtige Personen oder auffällige Geräusche sofort der Polizei am Revier oder per Notruf 110.

