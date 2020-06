Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tatverdächtige nach Raub gesucht - die Polizei bittet um Mithilfe

Wir verweisen auf unsere Pressemitteilung vom 09.03.2020.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Bremerhaven um Mithilfe bei der Identifizierung zweier mutmaßlicher Räuber. Die gesuchten Männer sollen am 05.03.2020, gegen 09:45 Uhr, in einem Geschäft in der Bürgermeister-Schmidt-Straße einen höheren Geldbetrag erbeutet haben.

Die Kriminalpolizei fragt: - Wer kennt die abgebildeten Männer? - Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0471/ 953 4444 entgegen.

