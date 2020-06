Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Bremerhaven (ots)

Ein 61-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht am späten Donnerstagabend, 11.06.2020, einen Pkw unter starkem Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu haben. Zeugen hatten beobachtet, wie eine erheblich alkoholisierte Person die Memeler Straße befuhr und verständigten die Polizei. Bei einer Überprüfung durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und falsche Personalien angab. Bei einer näheren Untersuchung stellten die Beamten fest, dass das an dem Pkw angebrachte Kennzeichen ursprünglich auf ein anderes Fahrzeug in Polen zugelassen worden war. Außerdem konnte ermittelt werden, dass der Pkw 2019 außer Betrieb gesetzt wurde. Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb wurde für ihn eine Blutentnahme angeordnet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

