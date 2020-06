Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Von der Fahrbahn abgekommen

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Ein Sachschaden von circa 12.500EUR ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich Mittwochmittag, 10.06.2020, in Lehe ereignete.

Der 80-Jährige Unfallverursacher fuhr gegen 13:00 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Nordstraße in Richtung Amtsgericht. An der Einmündung Bernhard-Krause-Straße kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einer Hauswand und einem davor parkenden Pkw. Als die Polizei am Unfallort eintraf stand das Fahrzeug des 80-Jährigen in einer Parklücke entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Es entstanden Schäden sowohl an der Fassade der Hauswand, wie auch an beiden Pkw. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde zu einer Werkstatt gebracht. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell