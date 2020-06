Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto rollt gegen Pkw

Bremerhaven (ots)

Nicht darauf gefahren, aber darauf gerollt ist ein Pkw auf den Opel eines 31-Jährigen am Sonntagmittag, 07.06.2020, gegen 14:00 Uhr, in Grünhöfe. Auf dem abschüssigen Parkplatzgelände in der Auerstraße vergaß ein 26-Jähriger sein Fahrzeug beim Verlassen gegen das Wegrollen zu sichern. Er hatte weder einen Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen. Unbemerkt machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte auf einen gegenüber parkenden Opel. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein leichter Sachschaden. Den 26-jährigen Fahrer erwartet jetzt ein Verwarnungsgeld. Verstoß gegen (§14 StVO, Sorgfaltsplichten beim Ein- und Aussteigen).

