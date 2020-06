Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tritte gegen einen Zigarettenautomaten

Bremerhaven (ots)

Am späten Donnerstagabend, 04.06.2020, wurde die Polizei über eine Gruppe von Jugendlichen informiert, die eine Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten in Bremerhaven Mitte begehen sollten. Noch vor Ort, in der Dresdener Straße konnten die Jugendlichen bei ihrem Fluchtversuch gestoppt und überprüft werden.

Die 14- bis 19-Jährigen gaben den Beamten gegenüber an, dass sie lediglich ihr Wechselgeld aus dem Automaten durch das Treten herausbefördern wollten. Weil keine Schäden am Automaten festgestellt werden konnten, wurden die Jugendlichen eindringlich ermahnt und anschließend entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell