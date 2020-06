Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schuhe von der Polizei

Bremerhaven (ots)

Warum ein 39-Jähriger in der vergangenen Nacht nur noch mit einem Schuh bekleidet am Bürgermeister-Kirschbaum-Platz unterwegs war, konnte er sich und der alarmierten Polizei nicht erklären. Eigentlich wollte der Mann mit dem Zug nach Bremen fahren. Auf dem Weg dorthin war er dann im Zug eingeschlafen und in Bremerhaven gelandet.

Weil ein Passant ohne Schuhe am Bürgermeister-Kirschbaum-Platz stehen sollte, wurde um Mitternacht eine Polizeistreife alarmiert. Wie es bei dem unfreiwilligen Ausflug an die Nordsee-Küste dazu kam, dass der 39-Jährige im Schlaf einen Schuh verlor, konnte nicht geklärt werden.

Die Streifenbeamten konnten aus der Bredouille helfen und versorgten den Passanten mit einem Paar Schuhe, welches für Notfälle in den Gewahrsamszellen bereitgehalten wird. Bei leicht regnerischem Wetter wollte der gut beschuhte Mann nun den ersten Zug zurück nach Bremen nehmen.

