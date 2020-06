Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Einbruch überrascht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde in Bremerhaven-Leherheide ein Einbrecher von einem Lieferanten überrascht. Der Täter flüchtete nach seiner Entdeckung vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem etwa 30-jährigen Mann, der ungefähr 180 bis 185 Zentimeter groß sein soll. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4444 erbeten.

Um 02.30 Uhr betrat der Lieferant das Geschäft in der Hans-Böckler-Straße. Im Eingangsbereich drängte sich der aus dem Laden kommende Tatverdächtige an ihm vorbei und flüchtete dann. Offensichtlich war er durch ein aufgebrochenes Fenster in die Verkaufsräume gelangt. Die alarmierte Polizei fahndet nun nach dem komplett dunkel gekleideten Täter, der bei der Tatausführung eine dunkle Mütze trug.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell