Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Stein gegen Pkw geschleudert

Bremerhaven (ots)

Bei Reinigungsarbeiten mit einer Kehrmaschine ist am Dienstag, 02.06.2020, ein Pkw am Berliner Platz beschädigt worden. Während die Maschine den Boden säuberte, geriet ein Stein zwischen die rotierenden Bürsten und wurde gegen eine Scheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw geschleudert. Diese wurde durch den Steinschlag komplett zerstört. Es entstand ein geringer Sachschaden.

