POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht

Am heutigen Dienstag, 02.06.2020 stellten Mitarbeiter eines Bauunternehmens bei Arbeitsbeginn auf einem Firmengelände Am Lunedeich fest, dass ein Radlader über Pfingsten entwendet wurde. Die Arbeitsmaschine stand im hinteren Bereich des Geländes. Bei einer Kontrolle am Sonntag, dem 31.05.2020, befand sich der Radlader noch an seinem Abstellort. Am Dienstag wurde der Diebstahl bemerkt. Es handelt sich um eine selbstfahrende Arbeitsmaschine des Herstellers Atlas, Typ AR 40, in der Farbe Orange. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0471/953-4444 entgegengenommen.

