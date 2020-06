Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kellerverschlag aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Am Samstag, 30.05.2020, gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in einen Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf den Sülten gerufen. Nachdem der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von Freitag, 22.05.2020, bis Samstag, 30.05.2020, den Kellerverschlag gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie mehrere Elektrogeräte im Gesamtwert von circa 500EUR. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus und anschließend in den Keller gelangen konnten, ist bislang noch unklar. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Lehe unter der Rufnummer 0471/9533221 zu melden.

"Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Fallzahlen im Bereich der Eigentumskriminalität insgesamt leicht zurückgegangen", erklärt Benjamin Jung, Abteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit der Ortspolizeibehörde Bremerhaven. Im Vergleich zum Vorjahr seien Einbrüche in Kellerräume jedoch bemerkbar angestiegen. Sein Appell an alle Bewohner von Mehrfamilienhäusern: "Nutzen Sie hochwertige Schlösser für Ihre Kellertüren, schauen Sie regelmäßig nach Ihrem Keller, lassen Sie die Hauseingangstür nicht offen stehen und lassen Sie keine fremden Personen ins Haus. Wenn Ihnen in Ihrem Haus etwas merkwürdig vorkommt, verständigen Sie die Polizei."

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell