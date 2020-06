Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bewohner bemerken Gasgeruch

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 01.06.2020 bemerkten die Bewohner eines Hauses in der Gaußstraße verdächtigen Gasgeruch in ihrem Zuhause. Gegen 23.00 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Während die Polizei den Gefahrenbereich absperrte, überprüfte die Feuerwehr mit Messgeräten das Gebäude. Es wurde ein Leck am Hauptgasanschluss festgestellt. Kurz darauf erschien ein Mitarbeiter des Gasversorgers an der Schadensstelle und trennte das Gebäude vom Gasnetz bis zur Schadensbehebung. Nach einer Stunde waren die Arbeiten erledigt und die Familie kehrte in ihr Haus zurück.

