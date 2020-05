Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brand in Mietwohnung

Bremerhaven (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, hat es in Geestemünde in einer Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Anwohner nahmen einen Brandgeruch im Hausflur wahr und alarmierten Polizei und Feuerwehr. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen, dass zügig von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Zum Brandzeitpunkt befand sich niemand in der betroffenen Mietwohnung. Bevor die Löscharbeiten begannen, haben alle Bewohner das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Während des laufenden Einsatzes musste die Schillerstraße, ab der Kreuzung Klopstockstraße bis zu der Kreuzung Georg-Seebeck-Straße, in beide Richtungen gesperrt werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache dauern an. Die Brandursache ist bisher unbekannt.

