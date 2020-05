Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Drogen ohne Führerschein

Bremerhaven (ots)

Ein 38-jähriger Mann steht unter dem dringenden Verdacht, in der vergangenen Nacht zunächst ohne Fahrerlaubnis mit einem Quad und später mit einem Auto durch Bremerhaven-Lehe gefahren zu sein. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Fahrer, der starke drogenspezifische Ausfallerscheinungen aufwies.

Zeugen hatten den Tatverdächtigen kurz vor Mitternacht beobachtet, als dieser zum wiederholten Male mit dem Quad auf einer Grünanlage an der Lessingstraße seine Kreise zog. Als die alarmierte Polizei kurz darauf eintraf, hatte der Fahrer bereits sein Fahrzeug gewechselt und war nun mit einem Pkw unterwegs. Das nicht angemeldete und versicherte Quad stand geparkt am Fahrzeugrand.

Die Polizeibeamten stoppten den Fahrer unmittelbar in Tatortnähe. Nach eigener Aussage hatte der Tatverdächtige, bei dem eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde, in den letzten Tagen mehrfach Drogen konsumiert. Alle Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

