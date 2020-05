Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reptil löst Polizeieinsatz aus

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Aufregung herrschte am Morgen des 26.05.2020 in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Gegen 07.00 Uhr entdeckte eine Fußgängerin kurz vor dem 'Roter Sand' eine Schlange am Fahrbahnrand und alarmierte die Polizei. Die Beamten waren schnell zur stelle um eine Gefahr für andere abzuwenden. Auge in Auge mit den Polizisten verharrte das ca. 20 cm lange, gefährlich aussehende Reptil regungslos am Kantstein. Ein Ordnungshüter schützte sich mit Spezialhandschuhen und griff beherzt zu. Die Anspannung verflog schnell, als man bemerkte, dass es sich um ein echt aussehendes Kinderspielzeug handelte. Die Schlange fand im Revier Geestemünde temporär ein neues Zuhause.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell