Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Illegal Müll entsorgt

Bremerhaven (ots)

In den vergangenen Tagen sind in Bremerhaven mehrere mittelgroße Anhänger von unbekannten Tätern gestohlen worden. Noch während die Kriminalpolizei ermittelte, wurden die Anhänger kurz darauf in den südlichen Bereichen der Stadt unversehrt aufgefunden und den Eigentümern übergeben. Zum Entsetzten der Besitzer waren die Anhänger mit Sondermüll, wie zum Beispiel mit alten Öltanks oder abgefahrenen Autoreifen beladen.

Neues Geschäftsmodell?

Anstatt den Sondermüll fachgerecht zu entsorgen zogen die Täter es vor, einen Anhänger zu stehlen und ihren Sondermüll auf eine andere Art und Weise zu entsorgen. Die Eigentümer bleiben nun auf den Entsorgungskosten sitzen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/935-4444 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell