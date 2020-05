Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Einbrüche in Discounter

Bremerhaven (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher ist in der Nacht zum Dienstag, 26.05.2020, in zwei Discounter in Twischlehe eingebrochen. Die Polizei nahm die drei jungen Männer kurz darauf in Tatortnähe fest. Die Jungen im Alter von 15 bis 16 Jahren brachen zunächst in einen Supermarkt in der Langener Landstraße ein. Sie öffneten gewaltsam die gläserne Tür und verschafften sich einen Zugang zum Kassenbereich, wobei der Alarm ausgelöst wurde. Dort stahlen sie gezielt Tabakwaren. Anwohner wurden auf die lauten Geräusche aufmerksam und alarmierten die Polizei. Ein Zeuge sah bei der Tat genau hin und gab den Beamten Hinweise über die Täter. Noch während die Polizei zum ersten Einsatzort eilte, gingen die Täter zum benachbarten Supermarkt und brachen dort auf die gleiche Art und Weise ein. Auch hier wurde der Alarm ausgelöst. Die Polizei sperrte den Nahbereich der beiden Tatorte ab und traf bei einer Durchsuchung des Gebietes auf die 15- und 16-Jährigen. Bei ihrer Festnahme hatten sie das Diebesgut noch bei sich. Gegen die drei Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

