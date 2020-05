Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Suche nach Unfallflüchtigen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 21.05.2020, kam es in Geestemünde zu einem Verkehrsunfall. Gegen 01.45 Uhr verlor in der Altonaer Straße / Am Oberhamm der Fahrer eines Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen zwei Masten einer Fußgängerampel und einer Straßenbeleuchtung. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei fand verschiedene Fahrzeugteile am Unfallort. Die Unfallermittler suchen nach einem beschädigten schwarzen VW Polo (Baujahr 2005-2008) oder Skoda Octavia (Baujahr 2004-2009). Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3166 oder E-Mail t.buenger@polizei.bremerhaven.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell