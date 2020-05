Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht dementen Senior

In den Abendstunden des 25.05.2020 verließ ein Bewohner des Pflegeheims an der Hartwigstraße unbemerkt das Gebäude in eine unbekannte Richtung. Eine Suche im Seniorenheim und in der näheren Umgebung verlief bislang ergebnislos. Der Senior ist 80 Jahre alt und leidet unter Demenz. Der Vermisste ist ca. 175 cm groß und schlank. Er ist vermutlich mit einem grauen Polohemd oder T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Die Polizei sucht nach dem vermissten Mann und bittet um Unterstützung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegengenommen.

