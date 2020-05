Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gestohlenen Anhänger gefunden

Bremerhaven (ots)

Ein Anhänger, der ohne Kennzeichen mitten auf einer Grünfläche in der Hansastraße stand, weckte die Aufmerksamkeit von Passanten. Sie riefen die Polizei. Da kein Kennzeichen am Anhänger angebracht war, forschten die Polizeibeamten mit der Fahrgestellnummer nach dem Halter des Anhängers. Sie wurden fündig und fragten bei dem Eigentümer nach. Der war doch sehr erstaunt darüber, denn eigentlich sollte der Anhänger auf einem Garagenhof in der Eupener Straße stehen. Unbekannte Täter hatten zwischen vergangenen Freitag und Dienstagabend den Hänger gestohlen und dann offenbar auf der Grünfläche zurückgelassen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet nun um Hinweise, wer den Anhänger mit blauer Plane gestohlen haben könnte.

