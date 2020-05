Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reh springt durch die Gärten

Bremerhaven (ots)

Ein junges Reh sorgte am Dienstagvormittag für Aufregung in Geestemünde. Es sprang durch mehrere Gärten, lief vor ein Auto und konnte schließlich mit Hilfe eines Betäubungsmittels durch die Polizei eingefangen werden. Gegen 10 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei ein Reh in ihrem Garten in der Herderstraße. Da das Grundstück eingezäunt war und das Reh in einem dichten Dornengebüsch festhing, bestand die Vermutung, dass sich das Tier nicht selbst befreien konnte. Noch während die herbeigerufenen Polizeibeamten versuchten, zum Reh zu gelangen, konnte sich das junge Tier aus dem Gebüsch losreißen und flüchten. Über Straßen hinweg und durch die Gärten lief es schließlich einem Autofahrer in der Straße An der Mühle direkt vor sein Auto. Trotzdem es zu einem Zusammenstoß kam, flüchtete das Reh weiter durch die Metzer Straße und überquerte dabei mehrfach die Fahrbahnen. Hinter einem geparkten Wagen am Straßburger Platz konnten die Polizeibeamten das Tier wieder auffinden. Eine speziell geschulte Beamtin konnte schließlich mit einem Blasrohr einen Betäubungspfeil auf den Rehbock abschießen, so dass eine weitere Flucht unmöglich war. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert, der sich weiter um das Tier kümmerte.

