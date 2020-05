POL-Bremerhaven: Einbruch in Baumaschinenhandel - Zeugen gesucht

Polizei Bremerhaven

Am Montagmorgen, 18.05.2020, stellten Mitarbeiter eines Baumaschinengeschäfts in der Carsten-Börger-Straße bei Arbeitsbeginn fest, dass am vorangegangenen Wochenende in die Geschäftsräume eingebrochen wurde. Die Täter schnitten einen Maschendrahtzaun zum Betriebsgelände auf und gelangten so zu dem Gebäudekomplex. Nach dem Einbruch gelangten die Täter durch den Verkaufsraum in die Büroräume und stahlen hier einen ca. 80kg schweren Tresor. Vermutlich wurde die Beute mit einer auffälligen Schiebkarre (Marke Müba) mit roten Reifen abtransportiert.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, die zur Nachtzeit am vergangenen Wochenende ggf. Beobachtungen gemacht haben und Hinweise z.B. zum Tatfahrzeug oder dem Verbleib der auffälligen Schubkarre machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 entgegengenommen.

