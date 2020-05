POL-Bremerhaven: Flucht gescheitert

Polizei Bremerhaven

Zu schnell und unter Drogeneinfluss war ein 37 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen unterwegs. Als er die Polizei sah, versuchte er zu flüchten. Kurz vor sieben Uhr hatte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Langener Landstraße durchgeführt. Als den Beamten der 37-Jährige in Richtung Zentrum entgegenkam stellten sie fest, dass er mit 109 km/h viel zu schnell unterwegs war. Noch bevor der 37-Jährige die Kontrollstelle erreichte, erkannte er die Polizei und wendete. Danach fuhr er in Richtung Leherheide davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Fahrer erst an der Auffahrt zur Autobahn 27 in Leherheide anhalten. Dort musste er langsamer fahren, weil der Verkehr vor ihm ein schnelleres Fahren nicht erlaubte. Bei seiner Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass ein Drogenschnelltest positiv bei dem 37-Jährigen ausfiel. Sein Führerschein und sein Pkw wurden beschlagnahmt. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

